طقس اليوم في البحيرة: ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

ارتفعت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، وتكونت الشبورة المائية الكثيفة على مختلف طرق مدن ومراكز المحافظة، وسط تحذيرات من الجهات المعنية للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، كما أطلقت تحذيرات أيضا إلى المواطنين بتجنب أشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة تحديدا.

توقعات هيئة الأرصاد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد في البحيرة، شديد الحرارة رطب نهاراً وحار رطب ليلاً، موضحة أن طقس المدن الساحلية «رشيد، إدكو، المحمودية»، حار رطب نهاراً ومعتدل الحرارة رطب ليلاً.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غداً في البحيرة سيكون غانم جزئيا على السواحل الشمالية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 : 4 درجات.

حالة البحر في شاطئ إدكو

وقالت الأرصاد إن هناك نشاط لحركة الرياح في البحيرة أحيانا على بعض المناطق، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو، خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1: 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الأحد، العظمى 34 درجة مئوية بفارق درجتين عن أمس، فيما بلغت العظمى 24 درجة.