البحيرة تصل لأعلى درجات الحرارة في أغسطس.. والمحافظة تحذر السائقين

تشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة ارتفاعًا في درجات الحرارة عن أمس حيث بلغت العظمى أمس 34 درجة مئوية، مع تكون شبورة كثيفة علي الطريق الزراعي والصحراوي بنطاق المحافظة، بينما ترتفع اليوم إلى 35 درجة مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة الأمر الذي يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت أمس الجهات المعنية بمحافظة البحيرة بعدم تعرض المواطنين لأشعة الشمس المباشرة، لاسيما وقت الظهيرة حفاظًا على سلامتهم.

تحذيرات لسائقي المركبات

وجاءت التحذيرات أيضًا لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرًا لوجود الشبورة المائية التي تغطي الطرق بمدن ومراكز محافظة البحيرة.

طقس اليوم شديد الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، في البحيرة شديد الحرارة رطب نهارًا، حار رطب ليلًا.

طقس مشمس في البحيرة غدا

وتشير التوقعات إلي أن طقس غدًا الأربعاء في البحيرة، يكون مشمس، وغانم جزئياً على السواحل الشمالية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 :4 درجات.

حالة الموج في شاطئ إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1: 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية، شمالية شرقية.

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 35 درجة مئوية وبلغت الصغري 24 درجة مئوية، وتعد هذه أعلى درجة حرارة تصل إلى محافظة البحيرة بداية من شهر أغسطس الجاري، ويأتي ذلك بالتزامن مع موجة الطقس الحار التي تشهدها محافظات الجمهورية.