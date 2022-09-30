مدّ فترة التقديم للجامعات الخاصة حتى منتصف أكتوبر المقبل

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن الوزارة قررت مد موعد التقديم للجامعات الخاصة حتى منتصف أكتوبر المقبل، من أجل إتاحة الفرصة لجميع الطلاب وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن التقديم يكون مباشرة للجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية على الأماكن الشاغرة.

التقديم للجامعات الخاصة

وأضاف الغر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الدراسة ستنتظم بمختلف الجامعات الخاصة والأهلية بدءا من غد السبت وفقا للخريطة الزمنية التي حددها مجلس الجامعات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين التحقوا بكليات الجامعات الخاصة والأهلية تخطي حاجز 70 ألف طالب وطالبة حتى الآن، منوها إلى أن كليات الهندسة والصيدلة لاقت إقبالا كبيرا من الطلاب مقارنة بالعام الماضي، منوها إلى أن الجامعات أنهت كافة استعداداتها للعام الجديد وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة

وأشار الغر، إلى أن الأحد المقبل سيجتمع الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الجامعة البريطانية، لمناقشة الاستعدادات للعام الجديد مع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص.