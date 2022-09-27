انتهاء تسكين الطلاب بكليات الجامعات الخاصة وفقا للحدود الدنيا

أنهت الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات أعمال تنسيق القبول 2022 لغالبية الكليات وتسكين الطلاب وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غالبية الكليات استكملت أعدادها المقررة من الطلاب المتقدمين ووفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الكليات بمختلف الجامعات الخاصة استكملت الأعداد المقررة لها، لافتا إلى أن مطلع أكتوبر نهاية أعمال تنسيق الجامعات الخاصة وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أنه جرى الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

موعد بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد 2022

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك التزاما كاملا بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفاً أن غالبية الكليات حقققت النسب المحددة لها من أعداد الطلاب.