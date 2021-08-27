تعرف على لينك تقديم الجامعات الخاصة 2021-2022

يتساءل خريجو شهادة الثانوية العامة والأزهرية، والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، عن لينك تقديم الجامعات الخاصة 2021-2022 عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد تنسيق الجامعات الخاصة سيبدأ فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية لشعبتي العلمي والأدبي.

لينك تقديم الجامعات الخاصة 2021-2022 نظام موحد للتنسيق

وأعلنت وزارة التعليم العالي، عن لينك تقديم الجامعات الخاصة 2021-2022 للعام الدراسي الجديد، موضحة أن نظام القبول بالجامعات الخاصة يعتمد على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد، لضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في إتاحة الفرص أمام كافة الطلاب، مؤكدة أن نظام التنسيق الموحد سوف يطبق على كافة الجامعات الخاصة.

أربع مراحل لتنسيق الجامعات الخاصة

ومن المقرر أن يبدأ تنسيق الجامعات الخاصة، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العام 2021، وذلك من خلال الدخول على لينك تقديم الجامعات الخاصة 2021-2022، خلال أربع مراحل مختلفة، المرحلة الأولى عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، والمرحلة الثانية فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، والمرحلة الثالثة تبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بعد حصر الأماكن المتاحة في الجامعات الخاصة، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتكون من خلال الجامعات الخاصة بصورة مباشرة من خلال الأماكن الشاغرة في الكليات المناظرة للتحويل.

لينك تقديم الجامعات الخاصة 2021-2022

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى، الأحد المقبل، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم العالي.

وأكد السيد المشرف، على أعمال التنسيق، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات من طلاب المرحلة الأولى للشهادة الثانوية العامة المتخلفين عن تسجيل الرغبات، وتسجيل رغباتهم مع طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانية العامة.