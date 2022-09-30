الاتحاد الأوروبي: عقوبات رادعة في انتظار روسيا بسبب ضم الأقاليم الأربعة

أعلن الاتحاد الأوربي، أن قرارات روسيا بضم الأربعة الأقاليم الأوكرانية إلى أراضيها، باطلة ولاغية ولا يمكن أن يترتب عليها أي تأثير قانوني على الإطلاق، وفق نبأ عاجل أوردته شبكة «سكاي نيوز» منذ قليل.

الاتحاد الأوربي: سنتخذ عقوبات رادعة على روسيا

كما أكد الاتحاد الأوربي، أنه سيتخذ عقوبات رادعة لمواجهة قرارات الضم الروسية لأراض أوكرانية، مشددًا على أنه لن يعترف مطلقا بالاستفتاءات غير القانونية التي أجرتها روسيا كذريعة لهذا الانتهاك.

بوتين: لا بد من إنشاء عالم متعدد القطبية

من جانبه، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العالم قد دخل فترة التحولات الجذرية وحان الوقت لأن تنشأ مراكز قوى جديدة وتعددية قطبية.

وأعلن الرئيس الروسي ضم أربع مناطق جديدة إلى روسيا بناء على رغبة سكان هذه المناطق، على حد قوله.