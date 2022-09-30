بوتين: الغرب قوى استعمارية تحاول نهب البشرية باستخدام الدولار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الغرب يسعى إلى القيام بكل ما في وسعه من أجل الحفاظ على المنظومة الاستعمارية ونهب البشرية باستخدام الدولار والإملاءات الاقتصادية كجهة مهيمنة.

وأضاف «بوتين»، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا، أن الحفاظ على هذه الظروف هو دافعهم الأساسي، لذلك فإن الغرب يسعى إلى إزالة سيادة الدول وثقافتها وتقويض العمليات الجديدة ومراكز التطور التقني العالمي.

بوتين: الغرب يعتبر ازدهار روسيا خطرا عليهم

وأشار الرئيس الروسي إلى أنّ الغرب يريد أن يستسلم الجميع ويعطي سيادته للولايات المتحدة، وبالفعل فإن بعض الدول تمتثل لأوامرها، وإلا فإن دول بكاملها يتم تدميرها، مؤكدًا أن الغرب يشن حربا هجينة على روسيا، حيث لا يريد أن تكون روسيا حرة، بل يريدون نهب ثرواتها وأن تكون روسيا وشعوبها عبادًا لهم، مشددًا على أن الغرب يعتبر أن ازدهارنا خطرا بالنسبة لهم.

وشدد، على أن روسيا لديها تاريخا عريقا يمتد لألف سنة ولن تعيش تحت هذه الظروف وهذه القواعد، مشددًا على أن الغرب يريد تدمير مبدأ سيادة الحدود وهم يقررون من يحق له أن يكون مستقلا ومن لا يكون مستقلا، مشيرًا إلى أن النخبة الغربية استعمارية تمارس سياسة التمييز العنصري.