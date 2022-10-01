عبدالغني هندي عن فضل ومنزلة شهر ربيع الأول: أكبر نعمة

يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في شهر ربيع الأول بحلول ذكرى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يسأل البعض عن سبب تسميته بـ«ربيع الأنور».

شهر ربيع الأنور

وقال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن شهر ربيع الأول يسمي بربيع الأنور، والربيع فصل من الفصول السنوية والذي تتفتح فيه الزهور، وميلاد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشارة تفتحت فيها الأنوار لكل الإنسانية، وهناك العديد من القصص الشهيرة لمولد النبى صلى الله عليه وسلم ونزول الشياطين من السماء إلى الأرض، وما حدث لأبرهة الحبشي.

وأضاف «هندي» فى تصريحات خاصة ل«الوطن»أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلاد رحمة ونور، حيث جاء رحمة للعالمين سواء كان مسلم أو غير مسلم، سواء كان حجر أو شجر.

فضل ومنزلة شهر ربيع الأول

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الفرحة لما دخلت على الرجل الذي ذُكر أنه مخلدًا في النار وهو «أبو لهب»، وذلك في قول الله تعالى «تبت يدا أبي لهب وتب» لما دخلت عليه جاريته ثويبة، وقالت له أنا فرحة بميلاد محمد، فقال لها أنتي حرة من أجل محمد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين لفرحته بمولد النبي.

وأشار إلى قول الإمام محمد بن ناصر الدمشقي: «إذا كان هذا كافراً جاء ذمّه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنّه في يوم الاثنين دائماً يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظنّ بالعبدِ الذي طول عمره بأحمد مسروراً ومات موحدًا».

وتابع: «شهر ربيع الأول أكبر نعمة أنعم الله بها علينا، لأنه لولا مولد سيدنا المصطفى ما كان يوجد صيام أو صلاة أو حج، فميلاد النبى صلى الله علية وسلم كان ميلاد نور ورحمة».

ولفت الدكتور عبدالغنى هندي أنه فى شهر مولد النبى صلى الله عليه وسلم أدعو الجميع أن يجعلو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى حيتنا وفى أعملنا وفى علاقة الرجل بالمرأة قائلا: «اجعلو رسول الله فى حياتكم».