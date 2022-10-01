محام: كسر جزء ولو صغير من بطاقة الرقم القومي يجعلها تالفة

بطاقة الرقم القومي أو رسميًا بطاقة تحقيق الشخصية هي بطاقة تصدرها مصلحة الأحوال المدنية وتتبع إداريًّا وزارة الداخلية ويجب على كل من بلغ 16 عامًا من عمره استخراجها وحملها، ومؤخرًا تم الموافقة على استخراجها عند عمر 15 سنة، لكن حتى الآن لم سيُطبق ذلك لعدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية.

بطاقة الرقم القومي لها أهمية قصوى لأنها تثبت شخصية صاحبها، لذلك نجيب عن سؤال يهم قطاع كبير من المواطنين هل كسر جزء صغير من بطاقة الرقم القومي يجعلها تالفة وغير معتمدة؟

محام: كسر بطاقة الرقم القومي يجعلها تالفة

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» إن كسر جزء بسيط من بطاقة الرقم القومي سواء كان ذلك بقصد أو غير قصد يتسبب في تلفها، ويجعلها غير معتمدة لدى مؤسسات الدولة الرسمية حتى لو لم تتسبب التلفيات في إخفاء بيانات الرقم القومي أو ملامح الصورة الشخصية.

ويضيف «أحمد» أنه يجب على الشخص الذي يكتشف وجود كسر في بطاقة الرقم القومي أو إخفاء ملامح صورته عن طريق سقوط مواد كيماوية على البطاقة، أو غيرها من الأمور التي تمحو بيانات الرقم القومي، أن يتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية ويستخرج بطاقة أخرى بدل تالف، وهنا يجب عليه دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا.

مزايا خدمة بطاقة الرقم القومي الإلكترونية

وتابع سيد أحمد أن وزارة الداخلية وتحديدًا مصلحة الأحوال المدنية سهلت كثيرًا من اجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي سواء من السجل المدني أو عن طريق منصة وزارة الداخلية إلكترونيًا، وأن هذه الخدمة الإلكترونية تخدم قطاع كبير، وتساهم في تخفيف الزحام على السجلات المدنية وتوفر الوقت والجهد أيضًا للشخص الذي يطلب الخدمة.