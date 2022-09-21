حالات يجب فيها تحرير محضر لاستخراج بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي يجب أن تكون سارية عند حملها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، وعند فقدان البطاقة «أي ضياعها» يجب تحرير محضر في مصلحة الأحوال المدنية بقيمة 50 جنيها وهو إجراء مخالفة يتم استيفاؤه داخل السجل المدني، وذات الطريقة عند تلف بطاقة الرقم القومي أي تعرضها للكسر فيجب تحرير محضر ودفع قيمة مخالفة 50 جنيهًا أيضًا حتى تتمكن من استكمال باقي الإجراءات.

خطوات استخراج الرقم القومي في دقائق

- الدخول إلى منصة بوابة مصر.

- إنشاء حساب على البوابة وإدخال الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي واسم الوالدة ورقم الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني، إضافة إلى إنشاء كلمة سر خاصة بك.

- الدخول على حسابك الجديد من خلال إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة السر الخاصة بك.

- الدخول على القائمة الرئيسية للخدماء واختيار «الأحوال المدنية».

- بمجرد الضغط على خدمة «الأحوال المدنية» سوف تظهر لك عدة خدمات نختار منها «بدل تالف الرقم القومي».

- إدخال اسم الأم بالكامل والوظيفة ونوعها إذا كانت قطاع عام أو خاص أو وظيفة مهنية مثل المحامين أو الصحفيين ثم الضغط على التالي.

- إدخال بيانات استلام بطاقة الرقم القومي حيث يتم إدخال المحافظة والمدينة والحي والشارع ورقم المبنى والشقة والدور.

- يتمّ التأكّد من البيانات ومراجعتها وإمكانية إحداث تغييرات عليها سواء بالإضافة أو التعديل أو الحذف.

- بعد الضغط على التالي يتمّ إرسال طلبك لمراجعة البيانات ويتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض خلال 72 ساعة.

- في حال الموافقة على طلبك يتم إرسال رسالة عبر هاتفك المحمول لاستكمال باقي الطلب واختيار طريقة الدفع من خلال البطاقات الإئتمانية أو شبكة شركات التحصيل المحتلفة مثل أمان وفوري ومصاري وغيرها من الشركات.