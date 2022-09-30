بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي أمام قرية الغزالي بنطاق مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة ما بين متوسطة وشديدة، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، لتقديم الخدمة الطبية والرعاية اللازمة للمصابين.

أسماء مصابي قطار قرية الغزالي

حصل «الوطن» من مصادر تابعة لمديرية الصحة بالشرقية على أسماء المصابين بحادث قطار قرية الغزالي بفاقوس بالشرقية والتي جاءت كالتالي:

أسماء ريان محمد وتبلغ من العمر 30 عاما، مصابة بكدمات وسحجات، ورشا محمد مصطفى تبلغ من العمر 38 عاما مصابة بكدمات وسحجات متنوعة، وحنان السيد عبدالقادر تبلغ من العمر 60 عاما، وأحمد محمد أحمد 80 عاما جميعهم مصابون بسحجات وكدمات وإصابات ما بين متوسطة وشديدة.

مديرية أمن الشرقية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة حول الواقعة من غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، تؤكد تصادم قطار بسيارة ملاكى على مزلقان الغزالي بدائرة شرطة مركز فاقوس، وأدى الحادث لإصابة 4 أشخاص بإصابات متوسطة وشديدة، فيما تم نقلهم لمستشفى فاقوس المركزي لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وانتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قائد السيارة الملاكي الذي يستقلها بصحبة 3 آخرين يمر من مزلقان السكة الحديد بقرية الغزالي اصطدم بالقطار المار في نفس اللحظة ما أدى للإصابات التي لحقت بالأشخاص الثلاثة وقائد السيارة.