الجامعات جاهزة لاستقبال الطلاب غدا: فعاليات صديقة للبيئة

ينطلق غدا السبت، العام الدراسي الجديد 2022-2023 في الجامعات حضورياً، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، ووفق توجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكويمة، الذي أكد على الانتهاء من كل أعمال الصيانة وإعلان الجداول في جميع الكليات.

وتستقبل الجامعات طلابها غدا بمجموعة من الفعاليات الثقافية المهمة وتحية العلم بحضور عدد من القيادات الجامعية.

وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، استعدادات استقبال العام الجامعي الجديد.

«المتيني»: فعاليات صديقة للبيئة في مهرجان الاستقبال

وأجرى «المتيني» جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي للاطمئنان على جاهزية استقبال الطلاب صباح غد، وتابع أيضا تجهيزات فعاليات مهرجان الاستقبال الذي ينفرد هذا العام بفعاليات صديقة للبيئة.

وأجرى الدكتور عبدالفتاح سعود، جولة بالمدن الجامعية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات في التاسعة صباحا برفع وتحية العلم بساحة الحرم الرئيسي للجامعة، ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة الطلابية في إطار قضايا الاستدامة والمناخ والبيئة، إلى جانب الفقرات الفنية المتنوعة، وغيرها العديد من الفعاليات.

«قنديل»: توفير خدمات تعليمية متميزة للطلاب

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إنه سيجري تنظيم مجموعة من الفعاليات مع انطلاق العام الدراسي الجديد، موضحاً أنها تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباح غد.

وأضاف «قنديل» لـ«الوطن»، أن الجامعة ستضع نصب أعينها من بداية العام الدراسي الجديد كيفية توفير خدمات تعليمية متميزة للطلاب والطالبات، موضحاً أن الجامعة الأهلية ستشهد الانطلاقة الأولى لها غداً، وستقدم خدمات تعليمية تواكب احتياجات سوق العمل.