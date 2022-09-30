رئيس جامعة حلوان: وضع خطة تطوير متكاملة لتوفير احتياجات الطلاب

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بالحرم الجامعي بجامعة حلوان اليوم، قبل ساعات من بدء العام الجامعي الجديد، للاطمئنان على أعمال التطوير ودراسة خطط رفع الكفاءة بالجامعة والطرق والمحاور الرئيسية.

ووجه رئيس الجامعة بوضع خطة تطوير متكاملة تستند على أسس علمية، ووفقًا لاستراتيجية التطوير المستمرة بالجامعة، لتطوير كافة الخدمات ومتطلبات الطلاب بالحرم الجامعي بما يضاهي الجامعات العالمية وجامعات الجيل الرابع.

الجامعة تعمل على إعادة التنسيق الجمالي

وأكد أن الجامعة ستعمل على إعادة التنسيق الجمالي، وتجهيز عدد من المساحات الخضراء والحدائق بالشكل الذي يراعي البعد الجمالي والحضاري، لتكون أماكن مميزة للانتظار ومناخ مناسب لاستذكار الطلاب في إطار توجه الجامعة لتطبيق منظومة الحرم الجامعي الذكي.

كما شملت الزيارة تفقد كليات الجامعة والمدرجات ووجه رئيس الجامعة برفع كفاءتها، تزامنًا مع بداية الدراسة، كما تفقد القاعات الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تهدف لتحسين الأداء وتطويره في أروقة وأقسام كليات الجامعة وللاطلاع عن كثب على آلية سير الأعمال اليومية في الكليات والمدرجات لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.

كذلك تفقد مجمع الفنون والثقافة الذي يعد صرحا ثقافيا وفنيا متميزًا وافتتحه عبر الفيديو كونفرانس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجامعة حريصة على إنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة

كما أجري رئيس الجامعة زيارة تفقدية لجامعة حلوان الأهلية للاطمئنان على انتهاء أعمال الإنشاءات والتجهيزات ومعدلات سرعة التنفيذ وفقاً للتوقيت المحدد استعدادًا لبدء الدراسة بها العام الجامعي الجديد في أكتوبر الحالي.

وشدد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على إنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية في جامعة حلوان الأهلية، في ظل حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها.