الجامعات تستعد لاستقبال الطلاب بأنشطة وكرنفالات السبت المقبل

تنهي الجامعات الحكومية والخاصة كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2022 بمختلف الكليات، وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات، أبرزها الانتهاء من إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ورفع كافة المقرارات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة.

استعدادات الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة تستعد لاستقبال أكثر من 70 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات بدءاً من السبت المقبل، موضحًا أنه جرى الانتهاء من وضع كافة الرتوش النهائية لاستكمال تجهيز قاعات التدريس والمدرجات، والبدء في إعلان الجداول الدراسية مع التأكيد على التواجد اليومي لكلاً من منسوبي الجامعة من عمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، والتأكيد على الالتزام بتطبيق اللوائح والتقاليد والضوابط الجامعية، لافتًا إلى أن الجامعة ستستقبل الطلاب بالحرمين بإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات احتفالا بحلول العام الجديد.

التشديد على تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح في حديثه لـ«الوطن»، أن الجامعة ستنظم بدءًا من السبت المقبل، مهرجانًا كبيرًا وكرنفال لاستقبال الطلاب في أول أيام الدراسة، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاجترازية للوقاية من كورونا، بجانب إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة لممارسة المواهب للطلاب.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الاستعدادات التامة للعام الدراسي الجديد، وفقًا للحدود الدنيا والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.