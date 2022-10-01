أسعار عروض الصوت والضوء للأجانب.. تبدأ من 370 جنيها

تبدأ شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، اليوم، في تطبيق تعديل أسعار بعض فئات تذاكر عروض الصوت والضوء، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ولفتت إلى أن قيمة أسعار التذاكر بداية من اليوم للجنسيات الأجنبية ستكون على النحو التالي:

- تذكرة العرض العادى 370 جنيهًا.

- تذكرة vip بـ420 جنيهًا.

- تذكرة العرض الخاص 420 جنيهًا.

وقال محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء، إن مواعيد عروض الصوت والضوء بالهرم خلال شهر أكتوبر بالنسبة للعرض الأول سيكون الساعة 7 مساء، والعرض الثانى سيكون فى الساعة 8 مساء.

مواعيد عروض الصوت والضوء خلال الشتاء

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال الخطاب الذي أرسله لغرفة المنشآت الفندقية أنه بالنسبة لعروض الصوت والضوء بمناطق «الكرنك - فيلة - أبوسمبل» خلال الموسم السياحي الشتوى خلال الفترة من 1 أكتوبرالمقبل، وحتى 30 إبريل 2023، ستكون بالنسبة لمعبد الكرنك العرض الأول فى الساعة 7 مساء، والعرض الثاني فى الساعة 8 مساء، بينما سيكون موعد العرض الأول بمنطقة أبوسمبل خلال الشتاء فى الساعة 6.30 مساء والعرض الثانى فى الساعة 7.30 مساء.

وأوضح «عبدالعزيز» أنه بالنسبة للمواعيد الشتوية لعروض الصوت والضوء بالنسبة لمنطقة فيلة طوال أيام الأسبوع، فسيكون موعد العرض الأول فى الساعة 6.30 مساء، على أن يكون موعد العرض الثانى فى الساعة 7.30 مساء.

الحد الأدنى لإقامة العروض

وبالنسبة للحد الأدنى لإقامة العروض ،فقد أكد عبدالعزيز أن العرض الأول يقام بدون حد أدنى لعدد الرواد (عدا منطقة أبوسمبل 10 أفراد للأجنبى أو 20 فرد للعربى)، أما العرض الثانى فيقام بحد أدنى بعدد 5 أفراد أجانب أو ما يعادلها فى القيمة (عدا منطقة فيلة 10 أفراد أجنبي أو ما يعادلها فى القيمة).

وبخصوص العرض الثانى بمنطقة الهرم يوم الخميس فيقام بحد أدنى 10 أفراد وبمنطقة فيلة يوم السبت بحد أدنى 20 فردًا.