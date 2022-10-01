قانوني: عقوبة التهديد بالقتل تصل إلى السجن المؤبد

حالة من الجدل أثيرت عبر أحد منصات وسائل التواصل الاجتماعي «تيك توك»، عقب ظهور إحدى السيدات في فيديو لا تتجاوز مدته عدة دقائق، بملامح خائفة وقلقة تشكو تضررها من أحد السائقين بالتعرض المستمر لها وتهديدها بالقتل، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، عقوبة المتهم في مثل هذه الوقائع بعد حالة الجدل والغضب التي أثيرت بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبة التهديد بالقتل

ومن جانبه، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن التهديد بالقتل هو جريمة يعاقب عليها القانون المصري، موضحًا أن التهديد بالقتل هو إلقاء الخوف والرعب عن طريق الكتابة أو القول للشخص المهدد، من قبل الجاني ضد النفس أو المال أو نسبة أمور مخدشه للشرف، وقد يحكمه التهديد تحت تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما ابتغى متى اصطحب التهديد بطلب.

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التهديد بالقتل المعاقب عليه يقع بإحدى الطريقتين، إما أن يكون شفويًا ولكن بتوسيط شخص آخر، ولا يتحقق التهديد إلا إذا كان موضوعه توعد المجني عليه بارتكاب جريمة على النفس مثل القتل أو الضرب.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتابع ناجي، أن عقوبة التهديد بالقتل في نص المادة 327 من قانون العقوبات، هي أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال وإذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف، يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، أما إذا لم يكن مصحوبًا بطلب أو تكليف يعاقب مرتكب الواقعة بالسجن أو الحبس.

وأشار إلى أن كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه، سواء كان التهديد مصحوبًا بتكليف أم لا، وكل تهديد سواء كان بالكتابة أو شفهي بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما رصدت أجهزة الأمن، تداول فيديو عبر منصة «تيك توك»، متضمنًا استغاثة إحدى السيدات لتضررها من قائد إحدى السيارات، بالتعرض المستمر لها وتهديدها بالقتل، وبالفحص أمكن تحديد السيدة، وباستدعائها قررت تضررها من السائق، له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم عين شمس، وتم إلقاء القبض عليه، وأمرت الجهات المختصة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.