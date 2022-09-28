ريم عبدالقادر: أتمنى أكون ممثلة لما أكبر.. وبعمل فيديوهات على تيك توك

كشفت الطفلة ريم عبدالقادر بدايات دخولها الوسط الفني، لافتة إلى أن بدايتها كانت بدخول مجال الإعلانات ثم شاركت في أول مسلسل لها وهو «لمعي القط» مع الفنان محمد عادل إمام.

وأوضحت ريم عبدالقادر خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها تبلغ من العمر 9 سنوات، مشيرة إلى أن أول دور لها كان عمرها 4 سنوات وقدمت دور طفلة مخطوفة.

تتمنى العمل ممثلة في المستقبل

وأشارت إلى أنها شاركت في فيلم «ليلة هنا وسرور» مع الفنان محمد عادل إمام، لافتة إلى أنها شاركت في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، مؤكدة أنها تتمنى العمل ممثلة في المستقبل.

ولفتت إلى أنها لديها حساب على تطبيق «تيك توك» وتقدم فيديوهات على حسابها بتيك توك، مؤكدة أنها تحب تطبيق تيك توك بشدة.