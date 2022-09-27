رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022.. 6 خطوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس، موضحة أنه يُجرى حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع الجامعات في مختلف المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الدبلومات الفنية لهم مقاعد بالجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار تنسيق الشهادات الفنية.

- اختيار مصدر شهادة الدبلومات الفنية.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

-الحصول على النتيجة.

- يطبع الطالب بطاقة الترشيح ويرفقها مع الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر فتح باب القبول للجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية دون أي اختبارات قدرات، وهو ما أشاد به رؤساء الجامعات، حيث أكد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن إلغاء الاختبارات قرار جيد، خاصة أن طالب الدبلومات الفنية لديه المهارات التي تؤهله للالتحاق بالجامعة.

فتح برنامج تكنولوجيا المعلومات

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن جامعة الدلتا التكنولوجية تعمل حاليا على التوسع في برامجها الدراسية، حيث تقرر فتح برنامج تكنولوجيا المعلومات في فرع الجامعة بالسادات، موضحاً أن هذه الجامعات تعمل على تغطية احتياجات الصناعة بتخريج تكنولوجيين مهرة وسد الفجوة بين الفني والمهندس.

وأوضح، أنه يجرى حالياً الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه سيتم عقد العديد من الشراكات مع مختلف الشركات الصناعية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، من خلال تدريبهم المكثف خلال فترة الدراسة والإجازة الصيفية.

إعلان الجداول الدراسية للعام الدراسي الجديد

ووجه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بضرورة سرعة إعلان الجداول الدراسية للعام الدراسي الجديد وصيانة المدرجات ورفع المقررات الدراسية إلكترونيا، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافو الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.