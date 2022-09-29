نهاية تنسيق تقليل الاغتراب 2022 لطلاب الدبلومات الفنية.. غدا

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الجمعة، الستار على تنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية المختلفة، بغلق باب تسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب لتنسيق الدبلومات الفنية، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

وتواصل مكاتب التنسيق الإلكتروني بمختلف الكليات استقبال الطلاب الراغبين في تسجيل تقلبل الاغتراب، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق سيستمر في استقبال رغبات تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حتى الساعة السابعة مساء غد الجمعة، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، على أن يستمر بعدها فرز رغبات تحويلات الطلاب وتسكينها، وفقا للقواعد والضوابط التي حددها المجلس، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وتابع رئيس قطاع التعليم: «تنسيق الجامعات في المرحل الأخيرة حاليا، وخلال أيام سيجرى الإعلان عن انتهاء تسكين الطلاب كافة من الشهادات المتبقية».