وظائف وزارة الشباب والرياضة.. رواتب تصل إلى 6800 جنيه بدون مؤهل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن بعض الوظائف الخالية، في مطعم أنس الدمشقي.

وتعلن وزارة الشباب متمثلة في الإدارة العامة للمبادرات الشبابية تلك الوظائف بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لسلسة مطاعم أنس الدمشقي، وأبرز الشروط والمميزات، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وظائف وزارة الشباب والرياضة

العنوان: فرع أنس الدمشقي شارع عباس العقاد أمام بن شاهين.

اليوم التوظيفي المقدم من وزارة الشباب سيكون يوم الثلاثاء 4 أكتوبر، من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء، للوظائف التالية:

1. مساعدو شيفات (خبرة من 3 إلى 5 سنوات)

2. شيفات سخن (شرقي وغربي)

3. كابتن أوردر (خبرة بمجال المطاعم)

4. ويتر (خبرة بمجال المطاعم أو بدون)

5. استيورد (خبرة و بدون)

أماكن العمل

التجمع الخامس- شبرا مصر

شروط الوظائف

لا يشترط مؤهل

السن من 18 إلى 40 عاما

التفرغ التام

المميزات والحقوق

الراتب من 3000 إلى 6800 جنيه حسب كل وظيفة

يوجد بدل للسكن في حالة عدم الاحتياج إلى سكن الشركة

يوجد سكن للمغتربين (بجوار مقر العمل)

«تبس» للويتر والكابتن.. بالإضافة إلى وجبتين

العمل 10 ساعات منها ساعة راحة

تأمين طبي

تأمين اجتماعي

يوم إجازة في الأسبوع

إجازات سنوية وبدل راحات

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرة على العنوان والموعد.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الذهاب إلى فرع أنس الدمشقي شارع عباس العقاد أمام بن شاهين، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر، من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء، أو من خلال التسجيل مباشرة عبر منصة توظيف مصر.