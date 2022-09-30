رئيس أوكرانيا يطلب تسريع الانضمام للناتو: لا تفاوض مع روسيا في وجود بوتين

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ستطلب رسميا تسريع وتيرة انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»: «لن نتفاوض مع روسيا طالما استمر بوتين في السلطة»، فيما رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتسريع الحصول على الجنسية الروسية لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي.

الرئيس الأوكراني يجتمع مع قادة الجيش عقب ضم روسيا 4 أقاليم

وأضاف الرئيس الأوكراني، في خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية» في شريط الأخبار الخاص بها، أنه اجتمع مع قادة جيشه عقب ضم روسيا لـ 4 أقاليم أوكرانية، ولفت إلى أن مجلس الأمن القومي الأوكراني يدعو إلى تعزيز التحالف الدولي لدعم أوكرانيا لمواجهة قرارات الضم الروسية.