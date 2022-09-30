بوتين: أوروبا تستخدم صورة روسيا لتخويف شعوبها.. وجاهزون لحل أزمة الغذاء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن النخبة الأوروبية أصبحت مضطرة إلى إقناع السكان بضرورة توفير الكهرباء والطعام ويستخدمون صورة روسيا من أجل تخويف سكانها، مشيرًا إلى أن الغرب يشن حربا هجينة على بلاده.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا: «جاهزون لحل الأزمات الغذائية وأزمات الطاقة التي نشأت نتيجة لسياسة الدول الغربية».

وتابع: «ثمة مشكلات، انعدام العدالة، سياسة الغرب أدت إلى الحرب العالمية الأولى، ونتيجة لهذه الحرب تحولت أمريكا إلى أكبر دولة في العالم اقتصاديا وتحولت عملتها إلى عملة عالمية، والغرب استفاد من الحرب العالمية الثانية وانهيار الاتحاد السوفيتي، ولا أستبعد أن الغرب سيستخدم الوسيلة المعروفة لديهم وهي الحرب».