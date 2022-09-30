لحظة بلحظة.. تطورات الأحداث في روسيا بعد ضم الأقاليم الأوكرانية لروسيا

تقدم «الوطن» تغطية مستمرة لمستجدات الأوضاع في روسيا، إذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم 4 أقاليم أوكرانية، هي زابوروجيا وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

- الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعلن ضم 4 مناطق الأوكرانية إلى روسيا.

«بوتين» يعلن رسميا يعلن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا الاتحادية

- بوتين: قرارات ضم الأقاليم استجابة لرغبة ملايين المواطنين في تلك المناطق.

بوتين لـ «كييف»: أوقفوا إطلاق النار حالا.. ولن أتفاوض على الأقاليم الأربعة

- بوتين: انهيار الاتحاد السوفيتي ما أدى إلى كارثة وطنية وقومية.

بوتين: لا نحتاج إلى إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي

- بوتين: ضم الأقاليم الأربعة هذا الطريق الوحيد نحو السلام.

بوتين: ضم الأقاليم الأربعة الطريق الوحيد نحو السلام.. وسندافع عن أراضينا بشتى الطرق

- بوتين: الغرب نزع قناعه وأراد إجبارنا على القبول بالقرارات الاستبدادية.

بوتين: الغرب يسعى لإضعافنا.. ولن نعيش على قواعده الدولية «المزورة»

- الرئيس الروسي: الغرب يسعى إلى إزالة سيادة الدول وثقافتها وتقويض العمليات الجديدة.

بوتين: الغرب قوى استعمارية تحاول نهب البشرية باستخدام الدولار

- الرئيس الروسي: الغرب يسعى بكامل طاقته للإبقاء على منظومته الاستعمارية والاستمرار بالهيمنة على العالم.

بوتين: الغرب لن يفلح في ترهيب روسيا كما فعل بمناطق أخرى

- الرئيس الروسي: الولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي مرتين وهي الوحيدة التي استخدمت هذا السلاح في العالم.

عاجل.. بوتين: أمريكا تحتل ألمانيا وكوريا وتتنصت على زعمائها

- وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على انضمام 4 أقاليم .

عاجل.. بوتين يوقع على انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا