لحظة بلحظة.. تطورات الأحداث في روسيا بعد ضم الأقاليم الأوكرانية لروسيا
كتب:
الوطن
03:26 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تقدم «الوطن» تغطية مستمرة لمستجدات الأوضاع في روسيا، إذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم 4 أقاليم أوكرانية، هي زابوروجيا وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.
- الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعلن ضم 4 مناطق الأوكرانية إلى روسيا.
«بوتين» يعلن رسميا يعلن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا الاتحادية
- بوتين: قرارات ضم الأقاليم استجابة لرغبة ملايين المواطنين في تلك المناطق.
بوتين لـ «كييف»: أوقفوا إطلاق النار حالا.. ولن أتفاوض على الأقاليم الأربعة
- بوتين: انهيار الاتحاد السوفيتي ما أدى إلى كارثة وطنية وقومية.
بوتين: لا نحتاج إلى إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي
- بوتين: ضم الأقاليم الأربعة هذا الطريق الوحيد نحو السلام.
بوتين: ضم الأقاليم الأربعة الطريق الوحيد نحو السلام.. وسندافع عن أراضينا بشتى الطرق
- بوتين: الغرب نزع قناعه وأراد إجبارنا على القبول بالقرارات الاستبدادية.
بوتين: الغرب يسعى لإضعافنا.. ولن نعيش على قواعده الدولية «المزورة»
- الرئيس الروسي: الغرب يسعى إلى إزالة سيادة الدول وثقافتها وتقويض العمليات الجديدة.
بوتين: الغرب قوى استعمارية تحاول نهب البشرية باستخدام الدولار
- الرئيس الروسي: الغرب يسعى بكامل طاقته للإبقاء على منظومته الاستعمارية والاستمرار بالهيمنة على العالم.
بوتين: الغرب لن يفلح في ترهيب روسيا كما فعل بمناطق أخرى
- الرئيس الروسي: الولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي مرتين وهي الوحيدة التي استخدمت هذا السلاح في العالم.
عاجل.. بوتين: أمريكا تحتل ألمانيا وكوريا وتتنصت على زعمائها
- وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على انضمام 4 أقاليم .