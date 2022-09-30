الاتحاد الأوروبي: روسيا تضع أمن العالم في خطر بضم 4 أقاليم أوكرانية

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، إنها لا ترى قيمة لإعلان روسيا الاتحادية، اليوم، رسميا ضم 4 أقاليم أوكرانية إليها حسب كلمة متلفزة رسمية خرج خلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موجها انتقادات للغرب، متابعة: «نحث الغرب على الوحدة في مواجهة تصرفات روسيا، وحاليا بوتين يظهر مرة أخرى رؤيته الإمبريالية الجديدة التي تهدد أمن أوروبا».

الاتحاد الأوروبي يدين روسيا

وذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» اليوم، أن الاتحاد الأوروبي أدان بشدة ضم روسيا الاتحادية لمناطق أوكرانية جديدة، ولن يعترف بهذه الاستفتاءات التي أجريت لضم الأقاليم الأربعة، لافتا إلى أنه سيعمل على تشديد عقوباته على موسكو من أجل زيادة الضغط عليها.

‏من جهته أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى أن روسيا تضع أمن العالم في خطر.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية منذ نهاية فبراير الماضي، عقب إعلان مقاطعتين رغبتهما في الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على روسيا، منها منع تصدير قطع غيار الأسلحة لها، ومنع نزول طائراتها ودخول مواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا.