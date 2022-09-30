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بوتين: انضمام شعوب الأقاليم الأربعة إلى روسيا انتصار لنا

كتب:

أحمد عادل موسى
03:17 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ قليل، إن انضمام شعوب لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا هو الانتصار للوطن الروسي، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ووقع القادة السياسيون للمناطق الأربعة الانضمام إلى الاتحاد الروسي، ويعد ذلك ضم أكثر من 15% من أراضي أوكرانيا.

الاتحاد الأوربي يرد على تصريحات بوتين

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي، إننا لن نعترف مطلقا باستفتاءات غير قانونية التي أجرتها روسيا كذريعة لانتهاك استقلال كييف، كما سنعزز عقوباتنا لمواجهة الإجراءات الروسية.

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بقلم أحمد عادل موسى