بوتين: انضمام شعوب الأقاليم الأربعة إلى روسيا انتصار لنا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ قليل، إن انضمام شعوب لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا هو الانتصار للوطن الروسي، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ووقع القادة السياسيون للمناطق الأربعة الانضمام إلى الاتحاد الروسي، ويعد ذلك ضم أكثر من 15% من أراضي أوكرانيا.

الاتحاد الأوربي يرد على تصريحات بوتين

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي، إننا لن نعترف مطلقا باستفتاءات غير قانونية التي أجرتها روسيا كذريعة لانتهاك استقلال كييف، كما سنعزز عقوباتنا لمواجهة الإجراءات الروسية.