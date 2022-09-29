حبس مدير مخبز حجب 8.5 طن دقيق عن التداول في محافظة الجيزة

أمرت جهات التحقيق، بحبس مدير مخبز 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حجب واحتكار 8.5 طن دقيق لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مدير مباحث التموين، يفيد بضبط مدير مخبز لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، بحجب واحتكار كميات كبيرة من الدقيق داخل المخزن، وذلك لبيعها بأسعار مرتفع عن السعر الرسمي المتداول، من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 8.5 طن دقيق مجهول المصدر

وبإجراء التحريات، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 8.5 طن دقيق بدون مستندات، مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهة المتهم اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأسعار مرتفعة عن السعر المتداول بقصد الربح غير المشروع.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتعليقًا على ذلك، أوضح المحامي محمد جمال، أن الغش والتلاعب في السلع والمنتجات، هي جرائم يعاقب عليها قانون حماية المستهلك، بالحبس والغرامة لكل من أخفى وخزن المنتجات الاستراتيجية.

وتابع «جمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن، تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز عن مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامي، أن كل من أخفى المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.