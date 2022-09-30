تفاصيل إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بقرية شبراقاص بالغربية

كشفت مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بالغربية، أن الحالة الصحية للمصابين في مشاجرة قرية شبراقاص، التي شهدتها اليوم، أسفرت عن وجود 5 مصابين، 3 بينهم حالتهم مستقرة، و2 حالتهما خطيرة، ويتلقيان العلاج.

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن الإصابات الـ3 كانت بين كسور وجروح متفرقة في الجسد، وحالتان يخضعان للرعاية الصحية الكاملة، وأنه فور دخولهم قسم الاستقبال في مستشفى السنطة العام، تم تقديم الرعاية الصحية لهم.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ من الأهالي بقرية شبراقاص بدائرة مركز طنطا بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة ونتج عن المشاجرة إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف بالمخ وكسور.

كاميرات المراقبة

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام، وحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهمين، والأسلحة المستخدمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود عيان الواقعة لسماع أقوالهم حول الواقعة ومرتكبيها، وفرض كردون أمني حول منزلين طرفي المشاجرة، منعا من تجدد الأحداث.