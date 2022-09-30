إصابة شخصين إثر مشاجرة بـ«الشوم» في ببا ببني سويف

أصيب شاب ومُسن إثر مشاجرة نشبت بينهما وآخرين في قرية ملاحية سعيد جعفر التابعة دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتدخلت قوات الأمن لضبط أطراف المشاجرة.

بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية ملاحية سعيد جعفر

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من العميد منصور الدغيدي، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين أشخاص استخدموا خلالها الشوم والعصي بقرية ملاحية سعيد جعفر، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

وعند الانتقال والفحص تبين إصابة «تهامي ر ت»، 27 عامًا، بجرح قطعي بالرأس، و«علي ت ع»، 61 عامًا، بجرح في الذراع الأيمن، وجار إسعافهم وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، كما تم ضبط طرفي المشاجرة.