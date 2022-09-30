محافظ سوهاج: 115 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بتكلفة 655 مليون جنيه

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه، غدا السبت، مشيرا إلى أن عدد المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، 115 مدرسة وفرت 1477 فصلا دراسيا جديد بتكلفة 655 مليون جنيه، موضحا أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة لعدد 163 مدرسة من مدارس التعليم الفني، والتعليم العام، بتكلفة بلغت 259 مليون جنيه.

مواجهة فيروس كورونا داخل الفصول

وأشار المحافظ في بيان إلى التنسيق التام بين مديريتي الصحة وتعليم وسوهاج ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وجميع الجهات المعنية، كلُ فيما يخصه، لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكيد على عدم التخلي عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل الفصول الدراسية، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات أولاً بأول من محيط المدارس؛ لتوفير جو صحي مناسب حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

نشر التوعية الصحية بين الطلاب

وأكد محافظ سوهاج، ضرورة نشر التوعية الصحية بين الطلاب ووضع لافتات بالمدارس يمكن قراءتها خلال اليوم الدراسي، وبذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالمنظومة التعليمية، متمنيا عاما دراسيا سعيدا لجميع أبنائنا الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.