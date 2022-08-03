تعليم «السباكة» للنساء في ورشة تدريبية لـ«مياه سوهاج» بطما

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورشة عمل لتعليم المبادئ الأولية في السباكة، وذلك لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك بمركز طما، الذي يجري به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

تعريف المشاركين بالتدريب بمبادرة حياة كريمة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصري، التي يتم تنفيذها في 181 قرية داخل مراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام.

المهارات التي تعلمتها المشاركات بالتدريب

من جانبها، أوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه يتم تدريب المشاركين بورش السباكة على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحي، وكذلك توعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة خاصة داخل المراكز التي مازالت تستخدمها بكثرة بمحافظة سوهاج.