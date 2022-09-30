الناتو: بوتين هو المسؤول عن أزمة الغذاء والطاقة العالمية

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحرب التي شنها، وعن معاناة الشعب الأوكراني البطل وأزمة الغذاء والطاقة التي تؤثر على مختلف بلاد العالم، مضيفا أن روسيا إذا توقفت عن القتال سيكون هناك سلام، وإذا أوقفت أوكرانيا القتال فلن تكون دولة ذات سيادة.

وأوضح «ستولتنبرغ» في مؤتمر صحفي نقلته فضائية سكاي نيوز عربية، أن حلف الناتو يؤكد دعمه الكامل لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها، وسوف يستمر الحلف في تقديم الدعم لأوكرانيا لاستمرارها في الدفاع عن أراضيها ضد الاعتداء الروسي ما دام الأمر يتطلب ذلك.