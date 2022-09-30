أمين عام حلف الناتو: ندعم أوكرانيا للدفاع عن كل شبر من أراضيها

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن الحلف يقدم الدعم لأوكرانيا لتتمكن من الحفاظ على حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما أكده ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الحلف «دفاعي» في المقام الأول، ويقف من أجل الدفاع عن حلفاء الناتو وكل شبر من أراضيه.

وأوضح «ستولتنبرج» في مؤتمر صحفي نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية»، أن الرئيس الروسي قد أعد مئات الآلاف من القوات المقاتلة، بالإضافة لانخراطه في التهديد والابتزاز النووي، والآن ضم أراض أوكرانية بطريقة غير مشروعة، وهو ما يمثل أكبر وأخطر تصعيد منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار الأمين العام لحلف الناتو، إلى أن تصرفات روسيا تجاه الحرب مع أوكرانيا لا تظهر القوة وإنما تظهر الضعف، وهو اعتراف بأن الحرب لا تسير وفق المخطط لها، وبوتين أخفق في أهدافه الاستراتيجية ويتحمل المسؤولية الكاملة عن الحرب لينهي معاناة الشعب.