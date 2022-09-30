السيطرة على حريق داخل مصنع بلاستيك في الغربية دون إصابات «صور»

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، على حريق داخل مصنع بلاستيك، مقام على مساحة 6 قراريط، على طريق «سمنود - المحلة» بقرية الراهبين، التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك، بإحدى القرى بدائرة المركز.

التحريات والمعاينة

انتقلت قوات الحماية المدنية، وقوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، اندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك مقام على مساحة 6 قراريط ملك مواطن يدعى «عاصم سعد»، بقرية الراهبين التابعة لمركز ومدينة سمنود.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتجرى عملية التبريد، وحصر الخسائر الناجمة عن الحريق وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وحجم الخسائر، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.