السيطرة على حريق اندلع في مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية على حريق داخل مصنع بلاستيك في حي شرق شبرا الخيمة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة عليه وإخماده، دون أي إصابات أو وفيات، وجار تبريد الموقع.

بلاغ بنشوب حريق في أحد المصانع

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل مصنع بلاستيك في حي شرق شبرا الخيمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

الدفع بـ7 سيارات إطفاء

وانتقلت على الفور أجهزة أمن القليوبية، وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، إلى محل الحادث، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق والمنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح وحياة الموطنين وجار تبريد الموقع.

من جانبها، كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالتحري عن أسباب نشوب الحريق، والتأكد من وجود تراخيص المصنع ووسائل حماية مدنية داخله، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وبيان أسبابه وتشكيل لجنة لمراجعة التراخيص وإجراءات الحماية والسلامة المهنية.

رئيس حي شرق يلعن السيطرة على الموقف

وقال محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إنه جرى السيطرة على الموقف وتبريد مكان الحريق، ويُرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، حيث جرى تشكيل لجنة لفحص ومعاينة الحريق، وفحص ملف المصنع، وهل هو مرخص من أم لا.