ضبط 10 أطنان مواد خام ونفايات مجهولة داخل مصنع بلاستيك في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاحن المنتجة للدقيق ومصانع الأعلاف والمدشات والمحال التجارية، للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق في كفر صقر

وشنت إدارة تموين كفر صقر، برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة، حملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتحرير محضر برقم 7533 جنح في كفر صقر ضد أحد أصحاب مصانع البلاستيك، لاستخدام مواد خام ونفايات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 250 شيكارة خامات مجهولة المصدر بلاستيك.

تحرير محاضر للبيع أزيد من السعر

كما تم تحرير محضر برقم 7534 جنح كفر صقر بمحافظة الشرقية ضد أحد أصحاب محال تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمى، وحُرر محضر جنح برقم 7535 ضد أحد أصحاب محال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير تقريري إثبات حالة ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعطاء بون الصرف.

وأشارت مديرية التموين إلى أنه جار شن حملات تموينية أخرى على الأسواق، وأماكن تصنيع الأغذية لضبط أي مخالفات.