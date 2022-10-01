أسعار الخضروات اليوم السبت 1-10-2022 في الأسواق المصرية

نشر الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات المختلفة، وفق آخر تحديثات ترد به يوميًا لكل الأنواع من بصل أو طماطم وبطاطس وجزر وخيار وغيرها من المستلزمات والمكونات الأساسية في إعداد الوجبات المختلفة للأسر.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات اليوم السبت 1 أكتوبر، وفقا للجولة الصباحية التي قامت بها في الأسواق وموقع سوق العبور الإلكتروني وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر الواحدة حجم كيلو من الكرنب الأحمر نحو 6.5 جنيه.

تراوح سعر البروكلي بين 5 و8 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البنجر بين جنيهين و4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

تراوح الباذنجان الرومي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

واختلف سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البصل بين جنيهين و4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجزر بين 2.5 و5.5 جنيه.

كما تراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و15 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار بين 6 و9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 18 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الفاصوليا لـ18 جنيهًا.