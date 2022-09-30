تعليم البحيرة: جاهزون لاستقبال أكثر من مليون و600 ألف طالب بالمدارس غدا

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن هناك أكثر من 4124 مدرسة بنطاق 18 إدارة تعليمية جاهزة لاستقبال أكثر من مليون و600 ألف طالب وطالبة بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 المقرر انطلاقه غدا.

وأكد وكيل تعليم البحيرة، أنه تم إنهاء أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإدارية بمختلف المدارس.

عقد اجتماعات لمتابعة خطة العمل

وأوضح «الديب» أنه جرى عقد اجتماعات بالقيادات التعليمية بالمحافظة من مديري عموم المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، للوقوف على سير العمل.

لجان متابعة ومراقبة

كما أشار إلى وجود ولجان المتابعة والمراقبة التي جابت جميع المدارس لرصد ومتابعة الانتهاء من تجهيزاتها ووضع الحلول لأي مشكلة طارئة.

وصول مخصصات الكتب المدرسية

كما أكد أنه تم متابعة وصول مخصصات المديرية من الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد من مخازن الوزارة إلى مخازن المديرية ومنها إلى مخازن الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أن المديرية قاربت من استلام كامل مخصصاتها وتم التنبيه على جميع مديرى الإدارات بتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب وفق الضوابط المنظمة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة ومراجعة وصلات مياه الشرب وتطهير الخزانات وتأمين وصلات الكهرباء وسلامة مرافق الصرف الصحي ووصلات مياه الشرب.

وشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين من الأمراض المعدية كما تم التنبيه على جميع مدارس المحافظة.

ووجه بتنمية وغرس حب الوطن لدى الطلاب من خلال تحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني وتعريف الطلاب برموز وقيادات المجتمع وتبصيرهم بالمشروعات القومية المنفذة.