شراكة حقيقية مع أولياء الأمور.. التعليم تحدد خريطة العام الدراسي الجديد

قبل انطلاق الدراسة، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح وخريطة العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنها متمسكة بشراكة حقيقية مع أولياء الأمور لتحقيق مصالح الطلاب، وتضمنت خطة العام الدراسي الجديد دمج التكنولوجيا في البرامج الدراسية للصفوف من الرابع للثالث الثانوي.

تعظيم الاستفادة من القنوات التعليمية

من ضمن الخطة، بحسب تقرير لنشرة أخبار «dmc»، اليوم الجمعة، تعظيم الاستفادة من القنوات التعليمية التي استثمرت الدولة فيها، حيث سيتم تطوير المادة التعليمية للمدرسة من خلال أعضاء التطوير التكنولوجي، على أن تشغل المدرسة المحتوى من خلال الشاشات الذكية بالمدارس.

وتضمنت الخطة تطبيق اليوم الرياضي على أن يبدأ تطبيقه بالتناوب بالفصول بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وكشف وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أن اليوم الرياضي سيطبق على 50% من المدارس بنهاية الفصل الدراسي الأول، موضحا أن التدرج في تطبيق اليوم الرياضي، ضمانة لنجاح التجربة على أن يتم توفير كل أدوات النجاح للفكرة قبل التطبيق على الأرض، وبهدف اكتشاف المواهب مع تفعيل الرحلات التعليمية والترفيهية للمشروعات القومية.

أعمال السنة على صفوف النقل

خريطة العام الدراسي الجديد تشهد كذلك تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل من السادس الابتدائي لـ الثاني الثانوي عدا الشهادة الإعدادية، وبشكل يحقق العدالة لتجهيز الطلاب للمذاكرة أولا بأول دون أن يفاجأهم امتحان التيرم الأول أو الثاني، ومن المقرر أن يتم تدليل شهادة الطالب بأوصاف بعد إشراك الأهل في عملية التقييم لتكون الشهادة معبرة عن مستوى الطالب واتجاهاته.

وعن الثانوية العامة، كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون يعطي طالب الثانوية العامة إمكانية إعادة السنة في كل المواد، وسيتم رفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لعرضه لمجلس النواب، كما سيحصل الطالب على دليل للمذاكرة ووصف المقرر مع نواتج التعلم في كل مادة.