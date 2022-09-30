السبكي يحتفل بانتهاء تصوير فيلم «مستر إكس».. (صور)

احتفل المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بانتهاء تصوير فيلم «مستر إكس» للفنان أحمد فهمي.

ونشر السبكي مجموعة صور من كواليس الاحتفال بانتهاء التصوير وعلق عليها قائلا: «الاحتفال بانتهاء تصوير فيلم مستر Ex للنجم أحمد فهمي وبحضور أبطال العمل والمنتج أحمد السبكي والمنتج خالد السبكي، إنتاج: أحمد السبكي، إشراف عام: خالد السبكي، تأليف: أحمد عبد الوهاب - أمجد الشرقاوي، إخراج: أحمد عبد الوهاب».

فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم أكرم حسني، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف وآخرون، والعمل قصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في قبرص، ويجسد الفنان أحمد فهمي، خلال أحداث الفيلم دور مستر إكس، رئيس إحدى العصابات.