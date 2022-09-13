ريم مصطفي تشكر أحمد فهمي على دعمه: «شكرا ياصديقي»

وجهت الفنانة ريم مصطفي، رسالة شكر للفنان أحمد فهمي، عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ريم مصطفي تشكر أحمد فهمي

ونشرت ريم مصطفي عبر خاصية «الاستوري»، صورة تجمعها بالفنان أحمد فهمي، من كواليس مسلسل «طير بينا ياقلبي»، وعلقت عليها: «شكرًا ياصديقي على دعمك ليا، نورت الدنيا كلها».

وظهر أحمد فهمي في الحلقة الاولي من مسلسل«طير بينا ياقلبي»، في أحد المشاهد التي تجمعه بالفنانة ريم مصطفي، وتبين أنه ضيف شرف في العمل، لدعمها في أول بطولة مطلقة لها.

الحلقة الأولى لمسلسل «طير بينا ياقلبي»

وعُرضت أولى حلقات مسلسل «طير بينا ياقلبي»، أمس على شاشة قناة أون، في الساعة الثامنة مساءً، ونالت إعجاب الكثير من الجمهور، وتفاعلوا مع بعض مشاهد العمل، على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتدور أحداث مسلسل «طير بينا ياقلبي»، في إطار كوميدي، حول عائلة ثرية تنشئ مدرسة إنترناشونال، ويسلط المسلسل الضوء على مشاكل المنظومة التعليمية، والفرق بينها وبين المدارس الحكومية.

مواعيد عرض «طير بينا ياقلبي»

ويشارك في بطولة المسلسل ريم مصطفي، محسن محيي الدين، هالة فاخر، أحمد صيام، عمرو عبد العزيز، مصطفي هريدي، دنيا ماهر، إبرام سمير، ليلي حسين، محمد العمروسي، محمد المغربي، نور محمود، والعمل من إخراج عصام نصار، ويعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً علي شاشة قناة «ON».