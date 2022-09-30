انقطاع المياه عن مدينة طما ومجلس قروي سلامون بسوهاج لإصلاح عطل مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة سوهاج، انقطاع المياه عن مدينة طما ومجلس قروي سلامون، اليوم الجمعة، منذ دقائق، وتستمر حتى الحادية عشر مساء من نفس اليوم.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه بسوهاج، في بيان أنه يجرى خلال تلك الفترة القيام بأعمال إصلاح خط مياه 700 ملي تعطل فجأة.

أرقام تلقي الشكاوى بشركة المياه

ومن جانبها، أوضحت هدير التوني مسئول الإعلام في الشركة، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون ارضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني [www.scww.com.eg].

مياه مجانية للمواطنين

وأضافت أنه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وكانت أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.