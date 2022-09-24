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قطع المياه لمدة 6 ساعات في الجيزة.. تعرف على المناطق المتأثرة

كتب:

سلامة عامر
03:32 م | السبت 24 سبتمبر 2022
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق «العجوزة، الصحفيين، أحمد عرابي، نادي الزمالك»، وذلك لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعه الثانية عشر مساء اليوم السبت حتى الساعة السادسة صباح يوم غدا الأحد.

قطع المياه 6 ساعات في 4 مناطق بالجيزة 

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى تحويل خط مياه قطر 400 مم بشارع 26 يوليو أسفل كوبري 15 مايو أمام مسرح البالون، والمتعارض مع أعمال توسعات محور 26 يوليو، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسيجرى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها، يتصل المواطن على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.