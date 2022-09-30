قطع وإعادة ضخ المياه بالإسكندرية والساحل.. اعرف المناطق

كشفت شركتا مياه الشرب بالإسكندرية ومطروح مواعيد انقطاع وضعف وضخ المياه في عدد من المناطق بسبب أعمال تحويل المرافق.

مواعيد وأماكن قطع وضعف المياه بالإسكندرية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه نظرا لأعمال الهيئة العامة للطرق والكباري في مشروع إنشاء كوبري الدوران الجديد بالعامرية، ما يستلزم ترحيل بعض خطوط المياه الرئيسية المتعارضة مع الكوبري، ما سيؤدي إلى انقطاع المياه أو ضعف المياه عن بعض المناطق الآتية «العامرية شارع القسم - الهجانة - كينج مريوط - الكابلات - نجع أبو دومة» يوم غدٍ السبت، بدءا من الساعة السادسة صباحا.

إعادة ضخ المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال التوصيل

وكشفت شركة مياه الشرب بالاسكندرية أنه سيتم إعادة ضخ المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال التوصيل بواسطة الشركة المنفذة لإنشاء الكوبري.

توفير تنكات مياه خاصة بالشركة خلال فترة الانقطاع

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع لافتا الي انه سيتم توفير تنكات مياه خاصة بالشركة خلال الفترة

مواعيد ضخ المياه بمناطق مطروح اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم الجمعة الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري 2022 في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة مرتفع» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة عزبة «كفر الشيخ» من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «غرب المدينة» من الساعة 10.30 صباحًا حتى الساعة 3.30 عصرا.

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 3.30 عصرا صباحًا حتى الساعة 7.30 مساءً.