أحمد فهمي بعد انتهاء تصوير فيلم «مستر إكس»: إن شاء الله يعجبكم

وجَّه الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، كلمة شكر لفريق عمل فيلمه الجديد «مستر إكس»، والذي انتهى من تصويره ومن المقرر عرضه موسم نصف السنة.

وكتب فهمي قائلا: «الحمد لله.. فركش تصوير فيلم مستر Ex شكرا لكل فرد اشتغل وبذل مجهود في العمل.. وإن شاء الله الفيلم يعجبكم، إنتاج: أحمد السبكي، إشراف عام: خالد السبكي، تأليف: أحمد عبد الوهاب، أمجد الشرقاوي، إخراج: أحمد عبد الوهاب».

فيلم مستر إكس

ينتمي فيلم «مستر إكس» لنوعية الأفلام الكوميدية من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم أكرم حسني، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف وآخرون، والعمل قصة أمانى التونسي، وسيناريو وحوار محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

يذكر أن أحمد فهمي شارك مؤخرا كضيف شرف خلال مسلسل «طير بينا يا قلبي» والذي يعرض يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة «ON» بطولة ريم مصطفى، محسن محيي الدين، هالة فاخر، أحمد صيام، عمرو عبد العزيز، مصطفى هريدي، دنيا ماهر، إبرام سمير، نور محمود، من إخراج عصام نصار.