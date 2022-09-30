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لعرض كلمة بوتين.. اختراق قناة «دويتشه فيله» أثناء بث خطاب أمين عام الناتو

كتب:

محمد متولي
08:12 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
اختراق قناة «دويتشه فيله»

اختراق قناة «دويتشه فيله»

تعرضت قناة «دويتشه فيله» الألمانية، لاختراق أثناء بثها المباشر لخطاب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، إذ قام «هاكرز» بقطع الكلمة، من أجل عرض خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الاتحاد الأوروبي يدين ضم روسيا 4 أقاليم أوكرانية

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي رفض وأدان إعلان روسيا ضم 4 أقاليم أوكرانية، اليوم، مشيرا إلى أنه لن يعترف أبدا بما أسماه «الضم غير القانوني» من جانب الكرملين لمناطق أوكرانية.

وجاء في بيان نيابة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي: «نرفض بحزم وندين بشدة الضم غير القانوني من جانب روسيا لمناطق دونيتسك ولوجانسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية».

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بقلم محمد متولي