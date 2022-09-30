التحفظ على قائد السيارة الملاكي المتسبب في واقعة اصطدام قطار بالشرقية

بدأت جهات التحقيق في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، التحقيقات في واقعة تصادم قطار بسيارة ملاكي التي أصيب فيها 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي بفاقوس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم أخذ أقوال شهود العيان والسائق والمصابين، كما طالبت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات في محيط الحادث، وتم التحفظ على سائق السيارة الملاكي.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى اخطارا يفيد ورود إشارة تؤكد وقوع حادث تصادم على مزلقان الغزالي الكائن بالقرية بنطاق مركز شرطة فاقوس والذي تسبب في إصابة 4 أشخاص من بينهم اثنان مسنان.

إصابة 4 أشخاص

انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث بمزلقان فاقوس للمعاينة والتحري عن سبب الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص وهم «أحمد محمد أحمد ويبلغ من العمر 80 هام، ونجله عبدالعزيز البالغ من العمر 38 عاما، والزوجتان حنان السيد عبدالقادر وتبلغ من العمر 60 عاما، والأخرى رشا مصطفى عمر 38 عاما، تم نقلهم لمستشفي فاقوس لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازمين، وتنوعت إصاباتهم ما بين متوسطة إلى شديدة ما بين سحجات وكدمات وما قبل الارتجاج، فيما أشارت التحريات إلى أنهم من أسرة واحدة من قرية العرين.

التحفظ على قائد السيارة

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس على سائق السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق في واقعة اصطدام السيارة التي كان يستقلها ويقودها بصحبة 3 آخرين، وما زال يتلقى العلاج والرعاية الصحية داخل المستشفى بصحبة أفراد أسرته.