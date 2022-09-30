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بدء الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات بالكنيسة الأرثوذكسية

كتب:

مريم شريف
08:38 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
احتفال داخل الكنيسة.. أرشيفية

احتفال داخل الكنيسة.. أرشيفية

بدأ منذ قليل، احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، والسفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 

وفي بداية الاحتفال أدى البابا تواضروس الصلاة، ثم انطلق النشيد الوطني، تلاه عرض أهم إنجازات الأسقفية خلال 60 عاما في خدمة الفقراء والمحتاجين.

البابا يترأس قداس الاحتفال بأسقفية الخدمات 

وترأس البابا تواضروس القداس الإلهي، أمس، خلال الاحتفالية التي نظمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة.

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