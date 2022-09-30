أسعار غسالات الأطفال في مصر 2022.. «وفر وقت وجهد وفلوس»

استقرت أسعار غسالات الأطفال في مصر 2022، وهي من ضمن الأجهزة الكهربائية التي يحرص بعض الناس على شرائها عند الارتباط وقبل الزواج وبعد الزواج أيضا وإنجاب الأطفال، نظرا لما تتميز به من حجم صغير ووزن خفيف، كما يمكن حملها بسهولة وتخزينها عند السفر والرحلات.

وفيما يلي، نستعرض أبرز أسعار غسالات الأطفال في مصر 2022، وفقا لما ذكره أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار غسالات الأطفال في مصر 2022

وجاءت أسعار غسالات الأطفال في مصر 2022 كما يلي:

غسالة ملابس أطفال تحميل علوي، سعة 3 كيلو، لون أبيض - FWS 330 NA بسعر يصل إلى 820 جنيه.

غسالة ملابس صغيرة محمولة قابلة للطي للمنزل والسفر بسعر يصل إلى 750 جنيها.

غسالة ملابس أطفال جنرال تك بسعر يصل إلى 745 جنيها.

غسالة مصغرة للسفر والرحلات خفيفة الوزن وصغيرة الحجم ويمكن طيها بسهولة بسعر يصل إلى 690 جنيها.

أسعار غسالات الأطفال

آلة غسيل 10 كيلوجرامات، لون أبيض بسعر يصل إلى 1150 جنيها.

غسالة تحميل علوي 4 كجم من فريش FWS400NA، لون أبيض بسعر يصل إلى 874 جنه.

غسالة تحميل علوي سعة 4 كجم من يونيون اير UW400T-S، تتوافر باللون الأبيض بسعر يصل إلى 1119 جنيه.

وتحرص الكثير من الأمهات على شراء غسالات الأطفال، لكى تسهل عليها غسيل ملابس أبنائها، بشكل سريع وموفر فهي يتنسب معها مسحوق الغسالة العادية، كما تتميز بالسرعة والكميات القليلة مقارنة بالغسالات العادية التي تحتاج لكمية كبيرة من الملابس.