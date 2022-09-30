بتكلفة تجاوزت 60 مليون جنيه.. وزير السياحة يفتتح ممشى الغردقة

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة، مساء اليوم الخميس، الممشى السياحي بالغردقة، بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وكامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

وزير السياحة يفتتح الممشى السياحي بالغردقة

شهد وزير السياحة، افتتاح الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة بعد انتهاء تطوير المرحلة الثالثة بطول 6,5 كيلو متر بتكلفة تجاوزت 60 مليون جنيه الذي يضم عددا من الكافتيريا والمطاعم السياحية وذلك على أنغام الربابة والمزمار البلدي والتنورة بحضور عدد من السائحين الأجانب ومواطني الغردقة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تطوير الممشى السياحي بالغردقة

وأشار مسؤولو محافظة البحر الأحمر في بيان، أن أعمال تطوير الممشى السياحي بالغردقة شملت أعمال التطوير رفع كفاءة الممشى والأرصفة والأرضيات وتجديد البلدورات ودهانها وتحديث أعمال الإنارة والتشجير بطول الممشى من خلال تنفيذ التصميم الجديد للمشروع، والكافيهات ومراكز الخدمة لتظهر بالشكل السياحي الذي يتواكب مع أحدث التصميمات العالمية وتم تصميم مشروع تطوير الممشى السياحي ليشتمل على طابع مميز لكل قطاع ما بين الطابع الفرعوني والطابع الأندلسي.