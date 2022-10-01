سعر كرتونة البيض اليوم السبت 1-10-2022 في مصر

مع بدء الدراسة اليوم السبت في العديد من المدارس، يهتم أولياء الأمور والأمهات بالبحث عن سعر طبق وكرتونة البيض في المحلات والسلاسل التجارية المختلفة، وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار ما زالت مستقرة في الأسواق.

وقال «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار البيض مستقرة في الفترة الحالية دون تغيير منذ عدة أسابيع، وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي في المزارع والأسواق، كما يلي:

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 30 بيضة، 70 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا.

كما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة اليوم، نحو 70 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و76 جنيهًا.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتضمن 30 بيضة في المزرعة بـ67 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 72 و73 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

وسجل سعر البيضة الواحدة النوع الأحمر أو البيض اليوم السبت بين 2.50 و2.60 جنيه.

كما سجل سعر البيضة البلدي اليوم السبت بين 2.60 و2.75 جنيه.